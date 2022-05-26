"Драматизировать не стоит": Токаев о проблемах интеграции в ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума государств-членов ЕАЭС высказался о роли торговых отношений, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства задался вопросом - насколько барьеры, изъятия и ограничения препятствуют наращиванию торговли, и до какой степени их можно снять к 2025 году.

"ЕАЭС создавался именно с этой целью, чтобы создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами-участниками данного объединения. Сегодня мы можем задаться вопросом, насколько ЕАЭС был успешен в достижении этой цели?

Я бы ответил положительно. Да, действительно, ЕАЭС показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас. Нельзя удивляться тому, что порой в союзе, как, впрочем, и в других организациях, будь это ЕС и другие экономические организации, которые существуют на этом земном шаре, возникают проблемные вопросы, поскольку каждое государство видит свои национальные интересы по-своему, каждое государство настаивает на том, чтобы именно так решались вопросы, как оно считает нужным.

Это нормальное состояние в каждой международной организации и особенно в тех организациях, которые занимаются вопросами торговли", – заявил президент.

В целом, по его словам, от торговли зависит жизнь как в целом народов, так и людей.

"Была создана Евразийская экономическая комиссия. Поэтому эта комиссия работает, на наш взгляд, достаточно успешно. К настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые проводятся в рамках ЕЭК.

Надеемся, что эта работа будет продолжаться. Она трудная, и вообще, интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем, на такой основе, которая могла бы устроить все государства-участников.

Но драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, которые осуществляются, проводятся в рамках Евразийской экономической комиссии, мне кажется, не стоит. Это нормальный процесс.

Казахстан был, является и будет сторонником развития Евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе. И, конечно же, будем работать со всеми государствами-участниками нашего союза", – резюмировал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971204-dramatizirovat-ne-stoit-tokaev-o-problemah-integratsii-v-eaes/