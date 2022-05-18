Главы правительств Казахстана и России провели переговоры по телефону

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Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Премьер-министры двух стран провели телефонные переговоры сегодня, 18 мая.

В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969952-smailov-obsudil-voprosy-strategicheskogo-partnerstva-stran-s-glavoy-pravitelstva-rossii/