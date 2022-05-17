Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Фото: Акорда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу государства Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и адресовал ему свои пожелания. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

"Ваши созидательная и многоплановая деятельность, активная жизненная позиция и богатый управленческий опыт направлены на построение сильного и процветающего Казахстана, обеспечение роста благосостояния его жителей", – говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что рассчитывает на углубление традиционно дружественных связей между Минском и Нур-Султаном, отвечающих интересам народов двух стран.

"Убежден: наша совместная нацеленность на практический результат позволит и далее развивать конструктивное сотрудничество, полнее раскрывать потенциал интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, мира, добра и воплощения всего задуманного.

Напомним, что сегодня, 17 мая, президент Казахстана празднует свое 69-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969635-lukashenko-pozdravil-tokaeva-s-dnem-rozhdeniya/