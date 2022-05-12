Саммит ОДКБ состоится 16 мая в Москве

Владимир Путин. Фото: Alexey Nikolsky/Contributor/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что саммит стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 16 мая в Москве, передает РИА Новости.

Лидеры стран-членов ОДКБ пообщаются в формате рабочего завтрака.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков.

В состав ОДКБ входят шесть государств - Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения. Последняя на данный момент является председательствующей в организации страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969007-sammit-odkb-sostoitsya-16-maya-v-moskve/