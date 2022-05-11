СМИ: Турецкие беспилотники ANKA начнут собирать в Казахстане

Беспилотник ANKA. Фото: tusas.com

В СМИ появилась информация о том, что в Казахстане планируется начать собирать турецкие беспилотные летательные аппараты ANKA. Отмечается, что ранее эти беспилотники собирались исключительно на территории Турции.

Аэрокосмическая компания TUSAS и Kazakhstan Engineering планируют наладить совместное производство турецких БПЛА ANKA в Казахстане, передает издание ТАСС со ссылкой на турецкую газету Milliyet. Отмечается, что стороны подписали соответствующий протокол о намерениях.

Тем не менее, издание не уточняет, был ли подписан документ в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сообщается, что наряду со сборкой беспилотников в рамках проекта предусмотрены их техническое обслуживание и передача технологии.

Корреспонденты подчеркнули, что Казахстан станет первой страной за пределами Турции, где будут собирать ударно-разведывательные беспилотники ANKA.

При этом, по данным издания, генеральный директор турецкой государственной аэрокосмической компании TUSAS Темель Котиль отметил, что реализация сделки будет способствовать дальнейшему укреплению торговых и дружеских отношений Турции с братским Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968820-smi-turetskie-bespilotniki-anka-nachnut-sobirat-v-kazahstane/