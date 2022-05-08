Путин поздравил Токаева с 77-й годовщиной Победы

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам ряда стран, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер поздравил с 77-й годовщиной Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Еще телеграммы были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Владимир Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968535-putin-pozdravil-tokaeva-s-77-y-godovschinoy-pobedy/