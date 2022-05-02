Смаилов обсудил с Мишустиным вопросы двустороннего сотрудничества

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Также главы правительств обсудили перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что в минувшую пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967674-smailov-obsudil-s-mishustinym-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva/