Касым-Жомарт Токаев и Ешимаса Хаяши. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром иностранных дел Японии Ешимасой Хаяши. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

Приветствуя Ешимасу Хаяши, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Ешимасой Хаяши. Фото: Акорда

"Япония – дружественная для нас страна. Мы высоко ценим наши двусторонние отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха.

За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важное значение в комплексе казахско-японского сотрудничества играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Ешимасы Хаяши. Фото: Акорда

Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время.

По мнению президента, текущее состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.

Ешимаса Хаяши на встрече с Касым-Жомартом Токаевым. Фото: Акорда

В свою очередь Ешимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи. Министр заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране – самая высокая среди стран Центральной Азии.

Ешимаса Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате "Центральная Азия – Япония".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967443-tokaev-vstretilsya-s-ministrom-inostrannyh-del-yaponii/