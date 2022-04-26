Заявления о "водной блокаде" Казахстана Кыргызстаном прокомментировали в Минэкологии

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Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов на пресс-конференции в правительстве прокомментировал заявление о "водной блокаде" Казахстана Кыргызстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев рассказал, что Казахстан зависим от кыргызской стороны в вопросах обеспечения водой, а именно наполнения Токтогульского водохранилища, который находится на территории Кыргызстана и нашего водохранилища Шардара.

"У нас есть договоренности по тем лимитам (объемов воды - прим. ред.), которые они должны нам скидывать. На сегодня никакой опасности или риска того, что Кыргызстан нам не даст воду, мы пока не видим.

20 апреля в Таразе прошла очередная встреча по водохозяйственным объектам на реке Шу и Талас. Это те реки, от которых зависит водоснабжение в Жамбылской области.

Там тоже наши специалисты встречались с кыргызскими коллегами, есть определенные договоренности. Поэтому на сегодня риска того, что мы недополучим от кыргызской стороны положенных объемов воды, мы пока не усматриваем", - заявил глава Минэкологии.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев добавил, что у Казахстана и Кыргызстана как таковых "проблемных вопросов нет".

"Ожидается межправительственный совет с участием премьер-министров двух стран. Там нет претензий. Вы видели, что президент Кыргызстана прокомментировал, что с Казахстаном проблем нет. Все водные отношения урегулированы через международные соглашения", - заявил он.

Отметим, накануне сайт kaktus.media сообщил, что кыргызстанский депутат Айбек Алтынбеков предложил устроить Казахстану "водную блокаду", причиной для которой он назвал "экономическую блокаду", якобы введенную со стороны Казахстана.

"Почему наши водители мучаются на границе, почему из Таджикистана или Узбекистана не так? Есть решение казахской стороны о том, что товары из Китая завозились через Казахстан, правильно?

У меня предложение: тут сидят представители кабмина, нужно поставить водную блокаду, давайте остановим подачу воды", - заявил Алтынбеков.

Напомним, недавно прошла встреча главы Минторговли Бахыта Султанова и первого зампредседателя кабмина Кыргызстана Арзыбека Кожошева. Помимо всего прочего, они обсудили ситуацию с переходом грузов на границе.

Указывается, что пути исправления ситуации с заторами из фур на границе обсуждались последние несколько недель. По итогу вице-министры решили лично контролировать данные процессы с помощью прямого доступа к камерам наблюдения на пропускных пунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1966832-zayavleniya-o-vodnoy-blokade-kazahstana-kyrgyzstanom-prokommentirovali-v-minekologii/