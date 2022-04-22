Наплыв россиян стал одной из причин задержек при обслуживании в ЦОНах Нур-Султана

Иллюстративное фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Нур-Султану Мади Саданов объяснил, почему в столичных ЦОНах увеличилось время ожидания. Одна из причин - наплыв иностранных граждан, передает МИИА "Казинформ".

Как объяснил директор филиала, есть два основных критерия оценки работы ЦОНов – это время ожидания и время оформления. Время ожидания начинается с того момента, как гражданин взял талон на консультацию, и до того, как он попадет к оператору, время оформления – с момента, как гражданина принял оператор, до завершения процедуры по оказанию услуги. В 2021 году нарушений по времени ожидания было меньше в 3 раза, чем этом.

Саданов назвал несколько факторов, повлиявших на то, что время ожидания в столичных ЦОНах увеличилось. Большое влияние оказывают сбои в информационных системах, например, неполадки в системе Комитета госдоходов влияют на услуги по оформлению автотранспорта.

Кроме того, свою лепту в этот вопрос внесли и январские события. Так, ограничения в работе интернета сильно сказались на качестве оказания услуг.

"Также мы наблюдаем большой наплыв иностранных граждан, в частности, россиян. Большой наплыв по формированию ИИН", - цитирует издание Саданова.

В МВД ранее сообщали, что за последние три месяца было сгенерировано более 10 тысяч ИИН для россиян. Однако в ведомстве подчеркивают, что получение ИИН не всегда связано с получением гражданства или вида на жительство.

"Это связано с тем, что у них заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, они обращаются к нам. Необязательно, что они сюда приедут. Они просто могут пользоваться нашими банковскими карточками", - объяснили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966248-naplyv-rossiyan-stal-odnoy-iz-prichin-zaderzhek-pri-obsluzhivanii-v-tsonah-nur-sultana/