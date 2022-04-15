Учения ОДКБ пройдут в Казахстане осенью

Миротворческие силы ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Силы Организации Договора о коллективной безопасности осенью проведут в Казахстане специальные учения. Главы генеральных штабов государств-членов ОДКБ подтвердили эту договоренность вчера, 14 апреля, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.

Как сообщили в Минобороны, вчера в онлайн-формате состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В мероприятии участвовали главы генштабов ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также представители оборонных ведомств государств-членов организации.

Участники обсудили вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации ВС государств-членов ОДКБ.

Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.

Так, осенью в Казахстане на полигоне "Матыбулак" пройдут спецучения:

"Эшелон – 2022" – с подразделениями коллективных сил ОДКБ;

"Поиск – 2022" – с силами и средствами разведки;

командно-штабные учения "Взаимодействие – 2022" – с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965169-ucheniya-odkb-proydut-v-kazahstane-osenyu/