"Это неправда": Мусин о возможности отсутствия интернета в Казахстане из-за ситуации в Украине
Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах мажилиса прокомментировал слухи о возможности проблем с выходом в интернет из-за конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.
Багдат Мусин заявил, что интернет в Казахстане суверенный.
"У нас суверенный интернет. Мы, как Казнет, во-первых, самостоятельны, во-вторых, выход в интернет, именно доступ к международным каким-то сегментам, например, к американским соцсетям и европейским ресурсам, у нас проводится самостоятельно", – отметил он.
Позже министр прокомментировал слухи о возможности проблем с выходом в Сеть из-за конфликта между Россией и Украиной.
"Говорят, если у соседей что-то случится, то у нас интернет пропадет. Это неправда. Мы можем "ходить" в Интернет, в том числе и через Китай", – заверил Мусин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963754-eto-nepravda-musin-o-vozmozhnosti-otsutstviya-interneta-v-kazahstane-iz-za-situatsii-v-ukraine/