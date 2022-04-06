"Это неправда": Мусин о возможности отсутствия интернета в Казахстане из-за ситуации в Украине

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Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах мажилиса прокомментировал слухи о возможности проблем с выходом в интернет из-за конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин заявил, что интернет в Казахстане суверенный.

"У нас суверенный интернет. Мы, как Казнет, во-первых, самостоятельны, во-вторых, выход в интернет, именно доступ к международным каким-то сегментам, например, к американским соцсетям и европейским ресурсам, у нас проводится самостоятельно", – отметил он.

Позже министр прокомментировал слухи о возможности проблем с выходом в Сеть из-за конфликта между Россией и Украиной.

"Говорят, если у соседей что-то случится, то у нас интернет пропадет. Это неправда. Мы можем "ходить" в Интернет, в том числе и через Китай", – заверил Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963754-eto-nepravda-musin-o-vozmozhnosti-otsutstviya-interneta-v-kazahstane-iz-za-situatsii-v-ukraine/