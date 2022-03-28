Ашимбаев: Казахстан внесет поправки в Конституцию к концу июня

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Спикер казахстанского сената Маулен Ашимбаев во время встречи со спикером Совфеда России Валентиной Матвиенко заявил о том, что поправки в Конституцию в рамках реализации политических реформ будут внесены к концу июня текущего года.

Как передает Sputnik Казахстан, встреча Ашимбаева и Матвиенко проходит в Алматы.

"Мы готовимся к конституционной реформе... И мы не будем затягивать с этим процессом. Скорее всего, до конца сессии - конец июня - мы, наверное, примем в основном изменения в Конституцию страны. По крайней мере, у нас планы такие", - сказал Ашимбаев.

Спикер отметил, что внесение поправок - "сложная работа с юридической, политической точек зрения".

"Много, что нужно посмотреть, взвесить. Но в целом у нас есть понимание, что надо менять, и сейчас будем работать с юридической частью, как это реализовать.

Если внесем изменения в Конституцию в предстоящие месяцы, осенью займемся законами, и какие-то вещи уже будем реализовывать", - добавил Ашимбаев.

Напомним, что 16 марта, озвучивая свое Послание народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для реализации его инициатив нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962479-ashimbaev-kazahstan-vneset-popravki-v-konstitutsiyu-k-kontsu-iyunya/