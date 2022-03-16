Токаев и Мирзиеев обменялись поздравлениями по случаю Наурыза

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение региональной кооперации.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиеева в Казахстан, а также тесной координации усилий, направленных на минимизацию негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.

В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961117-tokaev-i-mirzieev-obmenyalis-pozdravleniyami-po-sluchayu-nauryza/