Авиакомпания Red Wings объявила о запуске первых рейсов в Казахстан

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Российская авиакомпания Red Wings объявила о запуске авиарейсов из Екатеринбурга в Нур-Султан и Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рейсы в Нур-Султан стартуют 18 марта и будут выполняться по понедельникам и пятницам. Рейсы в Алматы стартуют 19 марта и будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании и у агентов. На данный момент продажи открыты до конца осенне-зимнего периода, то есть до 26 марта включительно.

Отмечается, что ранее авиакомпания в Казахстан не летала.

Как указано в сообщении, полеты в города Казахстана будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

Все это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

Для справки: Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.

Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово", "Пулково" (Санкт-Петербург), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), аэропорт Омска, "Большое Савино" (Пермь) и "Жуковский".

Напомним, что ранее Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961095-aviakompaniya-red-wings-obyavila-o-zapuske-pervyh-reysov-v-kazahstan/