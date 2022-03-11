Казахстан и США провели консультации по санкционным вопросам

Флаги Казахстана и США. Фото: Getty Images/ Oleksii Liskonih

При содействии посольства РК в США состоялись казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для минимизации негативного воздействия от антироссийских санкций США на экономику Казахстана, сообщается на официальном сайте МИД РК.

От Казахстана в консультациях приняли участие представители госорганов, ответственных за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую сферы, а также представители национальных компаний.

"Американская сторона информировала о недавно введенных санкциях США против России и об особенностях новых санкционных ограничений в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах.

Казахстанским участникам были представлены разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами в условиях санкционного режима", - говорится в сообщении казахстанского МИДа.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики.

Ранее в посольстве США в РК высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960336-kazahstan-provel-konsultatsii-s-ssha-po-sanktsionnym-voprosam/