Россиян не будут ограничивать в трудоустройстве в Казахстане, заявили в Минтруда

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Вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов в кулуарах сената заявил о безбарьерном перемещении кадров на пространстве ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли прогнозы относительно того, как будет меняться рынок труда Казахстана, исходя из геополитической ситуации на сегодня, и какие изменения ждут казахстанцев.

"Если говорим о возможном миграционном тренде в свете геополитической ситуации, еще раз скажу, что в формате ЕАЭС рынок труда у нас открыт. Поэтому здесь ограничительных мер в рамках договора не принимается", – отметил вице-министр.

Однако, по его словам, это не значит, что власти не будут проводить мониторинг и меры для повышения казахстанского содержания в кадрах.

Ссылаясь на данные Евразийской экономической комиссии за 2021 год, Сарбасов сообщил, что 70 тыс. наших граждан работает в РФ и около 20 тыс. граждан России работает у нас.

Ранее глава ведомства Серик Шапкенов рассказал, как власти намерены защищать рынок труда Казахстана от наплыва российских кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960127-rossiyan-ne-budut-ogranichivat-v-trudoustroystve-v-kazahstane-zayavili-v-mintruda/