Казахстанско-турецкий бизнес-форум прошел в Нур-Султане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В рамках рабочего визита вице-президента Турции Фуата Октая в Нур-Султан состоялся казахстанско-турецкий бизнес-форум. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

В форуме приняли участие свыше 250 представителей бизнеса, государственных органов и квазигосударственного сектора двух стран.

Мероприятие нацелено на создание платформы для укрепления деловых связей между бизнес-кругами Казахстана и Турции, а также для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя государствами в сфере торговли и инвестиций.

Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана.

По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 33% и превысил 4,1 млрд долларов. За последние 15 лет Турция инвестировала в экономику нашей страны более 3,5 млрд долларов.

Выступая на форуме, премьер-министр РК отметил, что сегодня наблюдается значительный рост интереса турецких инвесторов к Казахстану.

Алихан Смаилов на бизнес-форуме. Фото: primeminister.kz

"Несмотря на пандемию, третий год Казахстан привлекает рекордные объемы инвестиций из Турции. За 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций из Турции вырос почти в 2 раза и составил 535 млн долларов.

Это признак большого доверия к Казахстану и свидетельство того, что в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата", — сказал Алихан Смаилов.

В Казахстане осуществляют деятельность порядка 3700 компаний с участием турецкого капитала. В целом совместно реализованы 58 крупных проектов на сумму порядка 2 млрд долларов.

Успешно запущены проекты в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, инфраструктура, пищевая промышленность и фармацевтика. На стадии реализации 27 проектов на сумму порядка 2,5 млрд долларов, также совместно прорабатываются 55 перспективных проектов на сумму более 1 млрд долларов.

Напомним, что ранее сегодня состоялось XII заседание Казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова и вице-президента Турции Фуата Октая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959369-kazahstansko-turetskiy-biznes-forum-proshel-v-nur-sultane/