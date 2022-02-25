Токаев и Мишустин обсудили стратегическое партнерство между Казахстаном и Россией

Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мишустин. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства принял премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, находящегося в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана и премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан. Вместе с главами других стран в составе ЕАЭС для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Накануне премьеры Казахстана и России провели двусторонние переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957958-tokaev-i-mishustin-obsudili-strategicheskoe-partnerstvo-mezhdu-stranami/