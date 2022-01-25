Юбилейный саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" рассказал о необходимости повышения эффективности Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства обратил внимание на значительные возможности Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В качестве действующего председателя этого форума Казахстан предпринимает системные шаги по повышению эффективности СВМДА. Трансформация Совещания в организацию по безопасности и развитию в Азии позволило бы вывести наши коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественного новый уровень. Хочу поблагодарить вас коллеги за поддержку этой инициативы и принять участие в юбилейном саммите в столице Казахстана осенью этого года», - добавил он.

Президент Казахстана также поддержал предложение создать Союз индустрии и здоровья.

«Это очень интересная, оригинальная идея, которую, конечно же, Казахстан поддержит. Вы также предложили провести форум дружбы Китая и Центральной Азии. И это предложение мы поддерживаем. Так же как и ваше предложение, нацеленное на более тесное сотрудничество в области образования, культуры и туризма. Мы благодарны вам за предложения, высказанные в отношении организации специальных курсов для обучения специалистов и выделения для этого необходимых средств», - резюмировал Токаев.

Напомним, что глава государства на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" заявил, что казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и стран Центральной Азии в дни, когда в стране шли беспорядки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1952899-yubileynyy-sammit-svmda-proydet-v-nur-sultane/