Глава правительства России поздравил Алихана Смаилова с назначением

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, об этом сообщается на сайте правительства РК.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", — сказал Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950636-glava-pravitelstva-rossii-pozdravil-alihana-smailova-s-naznacheniem/