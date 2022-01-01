Казахстан принял председательство в СНГ

Флаги стран-участниц СНГ: t.me/officialcisnews

С 1 января 2022 года Казахстан принял председательство в Содружестве Независимых Государств.

В последний раз Казахстан председательствовал в органах СНГ 7 лет назад.

21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева была подписана декларация, утвердившая принципы и цели СНГ.

В октябре минувшего года глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в связи с принятием Казахстаном в 2022 году председательства в организации подтвердил твердый настрой на активную совместную работу для достижения общей цели, направленной на дальнейшую региональную консолидацию и прогресс в сотрудничестве на пространстве Содружества.

Кроме того, на прошлой неделе президент высказался о 30-летии членства Казахстана в СНГ. По словам Токаева, за 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1949556-kazahstan-prinyal-predsedatelstvo-v-sng/