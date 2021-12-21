Токаев высказался о 30-летии членства Казахстана в СНГ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал пост, посвященный 30-летию членства Казахстана в Содружестве Независимых Государств.

"21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева была подписана декларация, утвердившая принципы и цели СНГ.

За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности", - написал Токаев.

Напомним, Алма-Атинскую декларацию подписали главы 11 бывших союзных государств - Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

"Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием.

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и(или) нейтрального государства", - говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте исполнительного комитета СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947664-tokaev-vyskazalsya-o-30-letii-chlenstva-kazahstana-v-sng/