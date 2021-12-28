Казахстан планирует закупить электроэнергию у России в 2022 году

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Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев на онлайн-брифинге в СЦК сообщил о планах по закупке электроэнергии из России в 2022 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев отметил, что соответствующие переговоры с Российской Федерацией проводятся.

"Планируется ли? Ответ - да, планируется. Мы уже соответствующие переговоры с Российской Федерацией проводим. Объем варьируется в зависимости от времени суток.

Мы полагаем, что это будет от 500 до 1000 МВт. Что касается цены, то по цене переговоры еще проводятся. Понятно, что (закупка - прим. ред.) будет осуществляться силами частной компании", - отметил министр.

При этом он отметил, что необходимость импорта будет сохраняться на протяжении последующих 3-5 лет. Такие прогнозы изложены, по его словам, в подготовленном ведомством балансе потребления и производства электроэнергии до 2035 года.

"Дело в том, что энергетическая отрасль, скажем так, достаточно инерционная. Строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет. Вот в этой связи 4-5 лет мы будем импортировать электроэнергию", - резюмировал Мирзагалиев.

Напомним, что сегодня глава Минэнерго также высказался о строительстве АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948935-kazahstan-planiruet-zakupit-elektroenergiyu-u-rossii-v-2022-godu/