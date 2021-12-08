Токаев встретился с руководителем Администрации президента Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев и Акылбек Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабмина – руководителя Администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Приветствуя Акылбека Жапарова, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения обсуждения наиболее актуальных направлений казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Акылбеком Жапаровым. Фото: Акорда

"Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем", – сказал президент.

Глава государства отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов.

Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.

Акылбек Жапаров на встрече с Касым-Жомартом Токаевым. Фото: Акорда

В свою очередь Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана.

Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.

"За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене.

Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана", – подчеркнул председатель кабмина Кыргызстана.

Представители Казахстана и Кыргызстана. Фото: Акорда

Акылбек Жапаров проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного содержательного наполнения планирующегося визита главы нашего государства в Кыргызстан в предстоящем году.

В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.

Напомним, что сегодня Токаеву доложили об итогах переписи населения в Казахстане. Кроме того, президент Казахстана принял участие в церемонии вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945933-tokaev-vstretilsya-s-akylbekom-zhaparovym/