Токаев принял участие в церемонии вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Касым-Жомарт Токаев вручает грант. Фото: akorda.kz

Глава государства принял участие в церемонии вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары", сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив участников мероприятия с 30-летием Независимости страны, указал на особую значимость церемонии. Президент назвал поколение Независимости одним из ярких символов нового Казахстана.

"С момента обретения нашей страной Независимости выросло целое поколение молодых людей, свободных духом и помыслами. Подрастает плеяда детей Независимости, которые уже вносят свою лепту в процветание нашей Родины. По моему поручению выделены специальные гранты молодым людям, родившимся и выросшим в период Независимости. Это сделано с целью поддержки инициатив талантливых казахстанских ребят. Есть хорошая казахская пословица "жас келсе – іске" ("молодым – везде у нас дорога"). Надежды и чаяния нашего народа всегда были связаны с подрастающим поколением, поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы молодые люди получили должное воспитание, знания и навыки", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев на вручении грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары". Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что стремление нашей одаренной молодежи служить родной стране вселяет уверенность в будущее Казахстана.

"Я ознакомился с проектами, предложенными победителями гранта. Большинство из них посвящено теме экологии и окружающей среды. Это замечательно! Ведь охрана окружающей среды сейчас как никогда важна для всего человечества. Сохранение уникальной природы нашей необъятной земли – священный долг каждого из нас. Уверен, что новые идеи молодежи будут реализованы в различных сферах и принесут пользу людям. По сути, это будет подарок поколения Независимости к юбилею нашего государства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на том, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. В условиях системного кризиса первой половины 1990-х годов прошлого века была запущена масштабная образовательная программа "Болашак", которая была инициирована Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

"Благодаря этой программе тысячи молодых ребят со всей страны получили и получают передовое образование в лучших вузах мира. Многие из них уже вносят свой весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Эффективным социальным лифтом стал Президентский молодежный кадровый резерв. Он дает молодым и амбициозным профессионалам еще одну возможность проявить себя в системе государственного управления", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на вручении грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары". Фото: akorda.kz

Кроме того, по его мнению, тридцатипроцентная квота в избирательных списках партий способствовала увеличению представительства молодежи в мажилисе и маслихатах. Глава государства также отметил, что успешно осуществляются проекты и программы социальной поддержки молодежи.

"Для поддержки молодых людей реализуются жилищные программы и специальные проекты. Талантливой молодежи, добившейся успехов в сферах культуры, науки и образования, присуждаются государственные премии. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать воплощению в жизнь ваших инициатив и творческих планов", – сказал президент.

Как заметил Касым-Жомарт Токаев, в современном мире успешного человека отличают знания, трудолюбие, целеустремленность, энергичность. По его словам, победителям гранта предоставляется хорошая возможность для реализации своих проектов.

"Как говорится, целеустремленный всегда найдет дорогу. Государство создает все условия для удовлетворения нужд и потребностей молодежи. Вы обязательно увидите и почувствуете достижения проводимой масштабной работы и реформ. Недавно Елбасы обратился к казахстанской молодежи. Уверен, что вы как представители нового поколения оправдаете ожидания своих старших коллег. Для этого каждый молодой человек должен воспитывать в себе только лучшие качества", – сказал глава государства.

Церемония вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары". Фото: akorda.kz

В завершение встречи он высказал уверенность в том, что творческая, созидательная и патриотическая молодежь будет способствовать процветанию страны. Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым людям стать в будущем профессионалами, настоящими мастерами своего дела.

Выступившие в ходе церемонии лауреаты гранта поблагодарили президента за поддержку со стороны государства.

Ранее президенту доложили об итогах переписи населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945915-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-vrucheniya-grantov-tauelsizdik-urpaqtary/