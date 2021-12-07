"Друзей не сдает": Назарбаев высказался о Путине

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма "Qazaq: история золотого человека" высказался о Владимире Путине – он заявил, что уважает его по ряду причин. В том числе, потому что он "не сдает друзей", передает корреспондент NUR.KZ.

"Его стоит уважать. Во-первых, у него есть принципы. Во-вторых, он сказал – держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит, он все равно сделает. Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе", - сказал Назарбаев.

Интервьюеру Оливеру Стоуну он заявил, что "считает тупостью" сравнение на западе Путина с Гитлером.

"Когда я слышу, что на западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером – это просто тупость. У него нет такого, у него отец воевал, дядя погиб на войне – да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал.

Он юрист по профессии. Сотрудников КГБ всегда брали среди студентов. Совсем был неопытный, когда пришел – и потом он постепенно набирал (авт. – опыт). Поэтому я его ценю и уважаю, и как человека, и как политика", - заявил Назарбаев.

Также в эфире седьмой серии фильма Назарбаева спросили о пристрастии Ельцина к алкоголю – он ответил, что для решения вопросов в Москве нужно было уметь пить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945777-nazarbaev-gody-pokazyvayut-chto-putin-druzey-ne-sdaet/