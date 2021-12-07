Назарбаев: Чтобы в Москве решить вопрос, надо было уметь пить

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултана Назарбаева во время документального фильма "Qazaq: история золотого человека" спросили о пристрастии первого президента России Бориса Ельцина к выпивке – Назарбаев рассказал, что для решения вопросов в Москве "нужно было уметь пить", передает корреспондент NUR.KZ.

Режиссер Оливер Стоун отметил, что Ельцин много пил и даже появлялся пьяным на публике – он спросил Назарбаева, видел ли он бывшего президента России в таком состоянии.

"Об этом все знают, секрета в этом нет. Он настоящий русский человек, тем более из Сибири, из Урала, очень любил выпить. Но я не помню, чтобы он пил так, что терял голову", - ответил Назарбаев.

Стоун добавил, что не сомневается, что оба президента могли участвовать в застольях вместе.

"Конечно. Я же воспитывался в этой среде. Чтобы в Москве решить вопрос, надо было уметь пить, при чем водку. Никаких других напитков", - сказал Назарбаев.

Напомним, в прошлой серии Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945775-nazarbaev-chtoby-v-moskve-reshit-vopros-nado-bylo-umet-pit/