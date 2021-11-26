Токаев завершил визит в Брюссель переговорами с президентом Еврокомиссии

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен. Фото: akorda.kz

Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.

Глава государства подчеркнул готовность Казахстана создать все необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты для инвестирования и институциональную поддержку европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок.

Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Центральной Азии. 75 % привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей страны.

Фото: akorda.kz

Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как «зеленая» экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзит и транспорт, финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм.

Президент Европейской комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Она также выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

В завершение президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.

Напомним, в ходе двухдневного официального визита в Бельгию Касым-Жомарт Токаев встретился с королем Бельгии Филиппом, премьер-министром страны Александром Де Кроо, а также провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944203-tokaev-zavershil-vizit-v-bryussel-peregovorami-s-prezidentom-evropeyskoy-komissii/