Токаев обсудил производство "зеленого" водорода в РК с представителями европейского бизнеса

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями европейского бизнеса, передает официальный сайт Акорды.

В Брюсселе состоялись встречи президента Казахстана с представителями европейского бизнеса: председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом.

Глава государства обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии.

В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства "зеленого" водорода в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прогресс в работе над начатыми ранее инвестиционными проектами и отметил их стратегическую важность для Казахстана.

Президент заверил, что будет держать на личном контроле ход реализации проектов компании в нашей стране. Наряду с этим он указал на необходимость соблюдения всех экологических нормативов и рекомендаций.

По завершении встречи в присутствии главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между правительством Казахстана и Svevind Group.

Напомним, что сегодня Токаев пригласил в Казахстан премьер-министра Бельгии, а также обсудил взаимное признание паспортов вакцинации с главой Европейского совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944169-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-evropeyskih-kompaniy/