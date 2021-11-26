Затулин о русском языке в Кыргызстане: Предоставление Киргизии независимости имеет свои последствия

Константин Затулин. Фото: duma.gov.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что беспокойство российского посла в Кыргызстане относительно возможного сокращения сферы применения русского языка неслучайно, передает gazeta.ru.

Напомним, что ранее посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко выразил опасения относительно возможного сокращения сферы применения русского языка в республике после принятия нового закона «О государственном языке».

Затулин заявил «Газете.Ru», что «беспокойство российского посла по поводу ситуации в Киргизии неслучайно, поскольку на юге республики с течением времени усиливаются националистические настроения».

«Тут нужно быть очень острожным, на каждом этапе предостерегая наших друзей в Киргизии от опрометчивых шагов. У меня нет крайнего беспокойства за ситуацию, потому что там нет такой остроты, как временами возникает в Казахстане. Но внимательно за этим следить необходимо. Эта тенденция и постоянное желание продемонстрировать важность национального языка, как еще говорят, титульной нации, оно сохраняется и будет сохраняться.

Мы должны это тоже понимать, потому что предоставление Киргизии независимости имеет свои последствия, в том числе в языковой сфере. Другое дело, насколько это государство реально в состоянии без поддержки России быть независимым», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что по инициативе правительства Кыргызстана Национальной комиссией по госязыку разработан новый проект закона «О государственном языке», который в ближайшее время будет передан на рассмотрение парламента.

По информации ТАСС, «законопроект предусматривает сокращение сферы применения русского языка в республике, который имеет официальный статус».

«В частности, в проекте отмечается, что обслуживание потребителей в республике должно будет осуществлять на государственном кыргызском языке. Правда при этом разрешено в отдельных случаях пользоваться и другими языками, которые являются «приемлемыми для обеих сторон». Новый закон также предполагает обязательное знание кыргызского языка практически всеми государственными и муниципальными служащими. В этот список в том числе включены депутаты всех уровней, работники сферы юриспруденции, педагоги и преподаватели, а также медики», - говорится в сообщении российского информагентства.

Помимо этого, «предлагается увеличить с 50 до 70% трансляцию передач на кыргызском языке на телеканалах страны».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944065-zatulin-o-russkom-yazyke-v-kyrgyzstane-predostavlenie-kirgizii-nezavisimosti-imeet-svoi-posledstviya/