Посол России предупредил об угрозе русскому языку в Кыргызстане

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Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко выразил опасения относительно возможного сокращения сферы применения русского языка в республике после принятия нового закона «О государственном языке». Об этом он написал в четверг на своей странице в Instagram, передает информагентство ТАСС.

«Внимательно отслеживаем ситуацию с проектом нового закона «О государственном языке Кыргызской Республики», вокруг которого в обществе уже развернулись бурные дискуссии. Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан», - отметил глава российского диппредставительства.

Он призвал кыргызские власти более внимательно относиться к вопросу применения русского языка в стране.

«Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли от этого отказываться?» - написал Удовиченко.

По инициативе правительства Кыргызстана Национальной комиссией по госязыку разработан новый проект закона «О государственном языке», который в ближайшее время будет передан на рассмотрение национального парламента.

В публикации информагентства ТАСС утверждается, что «законопроект предусматривает сокращение сферы применения русского языка в республике, который имеет официальный статус».

«В частности, в проекте отмечается, что обслуживание потребителей в республике должно будет осуществлять на государственном кыргызском языке. Правда при этом разрешено в отдельных случаях пользоваться и другими языками, которые являются «приемлемыми для обеих сторон». Новый закон также предполагает обязательное знание кыргызского языка практически всеми государственными и муниципальными служащими. В этот список в том числе включены депутаты всех уровней, работники сферы юриспруденции, педагоги и преподаватели, а также медики», - говорится в сообщении.

Помимо этого, «предлагается увеличить с 50 до 70% трансляцию передач на кыргызском языке на телеканалах страны».

Согласно данным социологических опросов, русским языком в Кыргызстане, в которой проживают порядка 6,7 млн человек, владеют около 40-50% населения, его применение наиболее широко используется в столице и прилегающей к ней Чуйской области. В остальных шести областях подавляющее большинство населения использует кыргызский язык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943999-posol-rossii-predupredil-ob-ugroze-russkomu-yazyku-v-kyrgyzstane/