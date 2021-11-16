Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Рика Демса. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы. Также были затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.
Приветствуя Рика Демса, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит совпал со знаменательной датой – 30-летием Независимости Казахстана.
"Я считаю Ваш визит весьма своевременным, поскольку он дает нам возможность подвести итоги достигнутого прогресса и проработать новые направления сотрудничества", – сказал президент.
Глава государства отметил важность поддержания всеобъемлющего диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал Рику Демсу о реализации демократических реформ в Казахстане, направленных на укрепление прав человека, верховенства закона и борьбу с коррупцией.
Председатель ПАСЕ приветствовал политические реформы в Казахстане, особо выделив подписание нашей страной Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942498-tokaev-prinyal-predsedatelya-parlamentskoy-assamblei-soveta-evropy-rika-demsa/