Касым-Жомарт Токаев и Рик Демс. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Рика Демса. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы. Также были затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

Приветствуя Рика Демса, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит совпал со знаменательной датой – 30-летием Независимости Казахстана.

"Я считаю Ваш визит весьма своевременным, поскольку он дает нам возможность подвести итоги достигнутого прогресса и проработать новые направления сотрудничества", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Риком Демсом. Фото: akorda.kz

Глава государства отметил важность поддержания всеобъемлющего диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал Рику Демсу о реализации демократических реформ в Казахстане, направленных на укрепление прав человека, верховенства закона и борьбу с коррупцией.

Председатель ПАСЕ приветствовал политические реформы в Казахстане, особо выделив подписание нашей страной Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942498-tokaev-prinyal-predsedatelya-parlamentskoy-assamblei-soveta-evropy-rika-demsa/