Токаев принял главу Республики Калмыкия Бату Хасикова

Президент Казахстана встретился с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщает Акорда на своем официальном сайте.
Касым-Жомарт Токаев и Бату Хасиков обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя республики.
Ранее президент страны принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума, а также провел встречи с делегацией правительства России и главой "Лукойла".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942445-tokaev-prinyal-glavu-respubliki-kalmykiya-batu-hasikova/