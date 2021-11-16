Токаев принял главу Республики Калмыкия Бату Хасикова

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Бату Хасиковым. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана встретился с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Касым-Жомарт Токаев и Бату Хасиков обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя республики.

Ранее президент страны принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума, а также провел встречи с делегацией правительства России и главой "Лукойла".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942445-tokaev-prinyal-glavu-respubliki-kalmykiya-batu-hasikova/