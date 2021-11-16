Токаев принял президента "Лукойла" Вагита Алекперова

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Вагитом Алекперовым. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Глава государства был проинформирован о реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе.

В частности, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о подписании компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл" соглашения об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря, а также об освоении месторождения "Хвалынское".

Президент Казахстана выразил удовлетворение ходом развития партнерства нашей страны с компанией "Лукойл".

Ранее глава государства принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума, а также провел встречу с делегацией правительства России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942439-tokaev-prinyal-prezidenta-lukoyla-vagita-alekperova/