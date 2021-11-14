Токаев предложил ряд направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща

Касым-Жомарт Токаев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Фото: Акорда

Все тюркские народы связаны историческими истоками и совместными интересами, считает президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща. Об этом он заявил на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоялся в пятницу в Стамбуле, сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи глав тюркоязычных государств и гостеприимство, оказанное на турецкой земле.

Глава государства поблагодарил руководство Азербайджана, которое в течение двух лет осуществляло эффективное председательство в ССТГ. За это время азербайджанская сторона внесла существенный вклад в активизацию работы Совета. Несмотря на продолжающуюся пандемию, в тюркском мире продолжаются и позитивные тенденции. Тюркоязычные страны одними из первых созвали экстренный саммит с целью объединить свои усилия в борьбе с пандемией. Туркестан был провозглашен духовной столицей тюркского мира. В соответствии с резолюцией ООН был урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе.

"Убежден, что Турецкая Республика, к которой переходит председательство, достойно справится с этой миссией и еще больше укрепит наше сотрудничество. Все тюркские народы связаны историческими истоками и совместными интересами. Между нами всегда сохранялись согласие и взаимная поддержка. Сегодняшняя встреча служит еще одним ярким подтверждением этого. Авторитет и влияние Тюркского совета с каждым годом растут. Международное сообщество проявляет большой интерес к нашей Организации. Для всех нас важно эффективно использовать геополитический потенциал тюркского мира", – сказал президент Казахстана.

Глава государства назвал своевременным и важным принятие по итогам саммита документов, регулирующих взаимоотношения Тюркского совета с третьими странами. Он также высказал уверенность в том, что Организация займет достойное место в мировом сообществе.

"Считаю, что наши усилия в первую очередь должны быть направлены на развитие экономического, гуманитарного и экологического сотрудничества. Полагаю, мои коллеги согласятся с этим утверждением. Пусть наше единство всегда будет крепким", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана указал на то, что в нынешних непростых условиях важнейшей задачей является преодоление вызовов и объединение усилий для устойчивого развития, сотрудничества в разработке новых технологий. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща.

"Мы будем развивать использование возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в нашей концепции по переходу к «зеленой экономике». Запланированные меры позволят нам достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В течение предстоящих десяти лет выбросы парниковых газов будут снижены на 15 %. Мы намерены до 2025 года высадить 2 миллиарда деревьев на 500 тысячах гектаров. Кроме того, сейчас мы довели долю использования возобновляемых источников энергии в стране до 3 %. К 2030 году этот показатель вырастет до 15 %. Для достижения этих целей в Нур-Султане открыт «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", – сказал президент Казахстана.

В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев назвал развитие водородной энергетики.

Президент обратил внимание, что водородную энергетику в мире считают новым видом «чистого» топлива. По его словам, в Казахстане есть большие возможности для создания промышленного кластера «зеленого» водорода. Страна обладает необходимым для этого научным потенциалом и квалифицированными специалистами.

"Предлагаю создать Международный консорциум, который позволит консолидировать усилия ведущих научных учреждений наших стран. Это структура будет осуществлять разработку новых технологий производства, хранения и транспортировки водорода. На базе консорциума наши ученые смогут собираться, обмениваться опытом и знаниями", – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также призвал к поиску совместных решений таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов.

Учитывая, что эти проблемы являются общими для сопредельных стран, президент заявил о готовности Казахстана к совместному строительству гидросооружений.

В качестве четвертой задачи глава государства определил развитие рынка «зеленого» капитала для реализации проектов, касающихся «зеленых» технологий.

"За десять лет объем «зеленых» облигаций в мире вырос в 20 раз и достиг 2 триллионов долларов. Казахстан также начал развивать рынок облигаций. В этом году его объем превысил 100 миллионов долларов. Эта работа ведется в Международном финансовом центре «Астана» и на Казахстанской фондовой бирже. Я призываю вас широко использовать богатый опыт и эффективные инструменты этих организаций. Мы заинтересованы в развитии регионального рынка «зеленого» капитала. Мы готовы разместить на этих площадках «зеленые» облигации тюркских стран", – объявил глава государства.

По мнению президента Казахстана, еще одной важнейшей проблемой, требующей внимания, является увеличение численности городского населения в наших странах.

По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году доля городского населения в мире достигнет 68 %, что вызовет потребность в повышении качества услуг, предоставляемых в городах.

"Глобальная пандемия показала, что многие услуги можно оказывать дистанционно. В Казахстане внедрена система «умного города» и успешно реализуется ряд проектов. Благодаря этому смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и аварий снизилась на 60%. На 70% стало ниже количество преступлений, совершаемых в общественных местах. В несколько раз выросли налоговые поступления. В нашей стране принят национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инновации». Проект направлен на внедрение передовых технологий в управление городским хозяйством. Нам необходимо укреплять сотрудничество между IT-компаниями в рамках проектов «умных городов", – полагает президент Казахстана.

Глава государства также заявил о необходимости создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов.

"Приглашаю вас рассмотреть вопрос создания Центра современных технопарков тюркской организации. Предлагаю в следующем году организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Это мероприятие можно провести в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub. Сейчас там работает свыше 560 компаний, в том числе 55 иностранных. За последние 2,5 года стартапы заработали более 375 миллионов долларов и привлекли 132 миллиона долларов инвестиций. В технопарке Astana Hub действует упрощенный визовый режим, а работающие там компании будут освобождены от налогов", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент Казахстана подчеркнул особую важность саммита и вступления стран-членов Организации в новый этап взаимодействия. Глава государства выразил уверенность в том, что принятые здесь исторические решения и новые инициативы укрепят единство тюркского мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942091-tokaev-predlozhil-ryad-napravleniy-nad-kotorymi-tyurkskie-strany-mogli-by-rabotat-soobscha/