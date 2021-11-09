Токаев посетит Стамбул с рабочим визитом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшие дни посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"11-12 ноября президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств", – сообщил Уали.

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Также ожидается, что в рамках визита Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее глава государства провел телефонные переговоры с президентом Польши, в ходе которых они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1941351-tokaev-posetit-stambul-s-rabochim-vizitom/