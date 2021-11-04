Информацию о поставке Россией вооружения в Казахстан прокомментировали в Минобороны

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Информация о поставке Казахстану в 2021 году российского вооружения и военной техники распространилась в СМИ. В Минобороны РК прокомментировали эти сведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны сообщили, что в 2021 году российская сторона в интересах Вооруженных Сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА "Орлан-10Е".

"Вместе с тем, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы", - пояснили в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что на вооружении казахстанской армии не стоят легкобронированные автомобили "Тайфун-К".

Напомним, что в СМИ появилась информация о поставке в Казахстан и Узбекистан российской военной техники. Информацию об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940458-informatsiyu-o-postavke-rossiey-oruzhiya-v-kazahstan-prokommentirovali-v-minoborony/