Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область

Аэропорт Уральска. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает официальный Telegram-канал президента Казахстана.

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует ознакомиться с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности, а также посетить социально-культурные объекты.

Напомним, что с начала декабря прошлого года акимом Западно-Казахстанской области назначен Нариман Турегалиев. После того, как он вступил в должность, депутаты верхней палаты парламента Казахстана проголосовали за прекращение его полномочий.

Спустя несколько дней президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима ЗКО Наримана Турегалиева и поручил ему улучшить состояния дорог республиканского значения в области и обеспечить полную загрузку мощности местного нефтеперерабатывающего завода АО "Конденсат".

Стоит отметить, что это первая анонсированная поездка главы государства в Западно-Казахстанскую область при новом акиме Наримане Турегалиеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2012242-tokaev-priletel-v-zapadno-kazahstanskuyu-oblast/