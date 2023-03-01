Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с Днем благодарности. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Ниже приводим полный текст поздравления президента.

"Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – гласит поздравление главы государства.

Напомним, что вчера в столицу с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Касым-Жомарт Токаев провел с ним встречу.

Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности. Согласно информации на сайте посольства Казахстана в России, идея праздника принадлежит первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, призвавшему отмечать его как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие, принявшим переселенцев из других краев как родных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2011253-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-blagodarnosti/