Токаев прибыл в Акмолинскую область с рабочим визитом (видео)

Самолет президента Казахстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса, а также ознакомиться с деятельностью энергетических и социальных объектов региона", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, что в январе Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

Тогда глава региона сообщил, что по итогам 2022 года объем производства промышленной продукции составил порядка 1,4 трлн тенге. Также, по его словам, сохраняется рост инвестиций в основной капитал.

Президент поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.

Добавим, что в начале февраля глава государства успел побывать в Жамбылской области с рабочим визитом.

В ходе поездки президент Казахстана возложил цветы к памятнику Шерхана Муртазы, посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института, а также среднюю школу в селе Коктал Байзакского района.

Кроме того, в ходе рабочего визита в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью птицефабрики в селе Мырзатай и анонсировал выделение триллиона тенге на развитие сельхозкооперации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2009290-tokaev-sovershil-rabochiy-vizit-v-akmolinskuyu-oblast/