Токаеву доложили о строительстве ТЭЦ в Кокшетау

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Маржикпаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 2022 год, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Aqorda.

Как сообщил Ермек Маржикпаев, отмечается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики региона. В частности, в сфере сельского хозяйства благодаря мерам государственной поддержки объем валовой продукции впервые превысит отметку в 1 трлн тенге.

Объем производства промышленной продукции составил порядка 1,4 трлн тенге. Сохраняется рост инвестиций в основной капитал. Во всех сферах экономики создано свыше 22 тысяч новых рабочих мест, из них постоянных 16 тысяч.

Президента также проинформировали о ходе отопительного сезона, строительстве ТЭЦ в Кокшетау, реализации ряда инфраструктурных проектов, развитии пристоличных регионов, а также продвижения сферы туризма.

В завершение глава государства поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики Казахстана по поручению президента прорабатывает вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ путем проведения тендера на строительство генерирующих установок. Общая стоимость проекта – свыше 239 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005003-tokaevu-dolozhili-o-stroitelstve-tets-v-kokshetau/