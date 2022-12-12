Расширенное заседание правительства с участием Токаева состоится сегодня

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 12 декабря, состоится расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие было анонсировано пресс-службой президента на прошлой неделе.

Как ранее сообщала пресс-служба главы государства, на заседании будут рассмотрены отчеты об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Напомним, до этого последнее расширенное заседание правительства под председательством президента прошло 14 июля. Тогда Токаев оценил работу правительства Казахстана как среднюю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2001073-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-s-uchastiem-tokaeva-sostoitsya-segodnya/