Токаев направил телеграмму боксеру Ербосынулы, госпитализированному после боя

Айдос Ербосынулы. Фото: официальная группа Айдоса Ербосынулы во ВКонтакте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы. Отрывок телеграммы приводится в официальном Telegram-канале главы государства "Борт №1".

В сообщении говорится, что Токаев направил слова поддержки спортсмену, который "показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество".

"Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса", – говорится в телеграмме.

Напомним, после нокаута в бою против кубинца Давида Моррела Айдос был госпитализирован в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация о введении Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы.

Позже с официальным заявлением выступила промоутерская компания Suleimen Promotions, которая ведет дела Ербосынулы. В сообщении говорилось, что угрозы для его жизни нет, а под наблюдением врачей он будет находиться в течение двух недель.

Вечером того же дня, 7 ноября, агентству "ТАСС" стало известно о выведении Ербосынулы из медикаментозной комы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1996564-tokaev-napravil-telegrammu-bokseru-erbosynuly-gospitalizirovannomu-posle-nokauta/