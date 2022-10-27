Токаев встретился с президентом Узбекистана в Астане (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекистанского стратегического партнерства.

Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

В свою очередь Шавкат Мирзиеев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел сегодня в Астану на встречу глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета.

На встречу также прибыли президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

В ходе встречи они подвели итоги прошедшего периода многогранного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и ЕС и подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах.

Лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 года.

В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета приняли совместное заявление для СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1994623-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-uzbekistana-v-astane-foto/