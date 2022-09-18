Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира, об этом сообщается в Telegram-канале "БОРТ1".

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

В телефонном разговоре глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" – заключил президент.

Напомним, сегодня утром в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Поединок завершился поражением казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1988358-tokaev-pozvonil-gennadiyu-golovkinu/