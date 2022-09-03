Токаев поручил выделить средства на ликвидацию последствий пожаров в Костанайской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, главы МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров. Об этом написал

"Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады Премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров.

Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу и помощник президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов", - написал он.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Сообщается, что правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее также стало известно, что в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1986058-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-tokaev-zaslushal-doklady-premer-ministra-glavy-mchs-i-akima-regiona/