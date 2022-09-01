Токаев: Я готов пойти на досрочные президентские выборы
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Касым-Жомарт Токаев, предлагая во время послания народу страны провести внеочередные выборы президента, заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок, передает корреспондент NUR.KZ.
"Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа.
Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", – заявил Токаев.
Отметим, что сегодня Токаев предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью.
Также он предложил установить срок президентства всего на 7 лет без права переизбрания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985741-tokaev-ya-gotov-poyti-na-dosrochnye-prezidentskie-vybory/