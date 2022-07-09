Токаев поздравил Елену Рыбакину с исторической победой

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на престижном турнире Большого шлема "Уимблдон-2022".

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, 23-летняя Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) стала первой в истории теннисисткой из Казахстана, победившей на турнире Большого шлема.

В финале одиночного разряда она одолела вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее спортсменка заявила, что была проделана огромная работа для выхода в финал "Уимблдона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1977721-tokaev-pozdravil-elenu-rybakinu-s-istoricheskoy-pobedoy/