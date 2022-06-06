Токаев представит решения по развитию Казахстана в сентябре в парламенте

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Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам после прошедшего референдума заявил, что в стране грядут и другие изменения, которые последуют после поправок в Конституцию – свои предложения президент представит в сентябре, передает корреспондент NUR.KZ.

В своей речи Токаев заявил о необходимости изменения экономики страны, исключении законов, наделяющих преимуществом определенный круг лиц, поддержке предпринимателей, искоренении коррупции и произвола правоохранительных органов.

Президент заявил, что изменения в Конституцию – это лишь начало реформ. Свои предложения по ряду проблемных вопросов Токаев собирается представить в сентябре.

"Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии парламента в сентябре текущего года", - заявил он.

Полный текст обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана после референдума можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972865-tokaev-predstavit-resheniya-po-razvitiyu-kazahstana-v-sentyabre-v-parlamente/